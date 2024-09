Pelotas passa a ter centro estadual para pessoas com TEA

A Secretaria Estadual da Saúde (SES) e o Centro de Reabilitação de Pelotas (Cerenepe) assinaram o contrato para a implementação do 28º Centro de Atendimento em Saúde (CAS) do Programa TEAcolhe, destinado a pessoas com Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) e suas famílias. O contrato prevê o repasse de R$ 80 mil mensais do governo do Estado para custeio mensal do serviço, totalizando R$ 960 mil por ano.

"Passamos a ter três Centros de Atendimento em Saúde na Região Sul. Junto com este de Pelotas, temos em Rio Grande e Pedro Osório. A cada 33 nascimentos, um será de criança com Transtorno do Espectro do Autismo; por isso, constituímos uma rede estadual com Centros Macrorregionais, Centros Regionais e Centros de Atendimento em Saúde", afirmou a secretária, Arita Bergmann.

O novo centro passa a funcionar por meio de prestação de serviços ambulatoriais técnico-profissionais, com atendimento regionalizado e regulado por equipe multiprofissional. Atenderá pessoas com TEA de 21 municípios da Região Sul: Amaral Ferrador, Arroio do Padre, Arroio Grande, Canguçu, Capão do Leão, Cerrito, Chuí, Herval, Jaguarão, Morro Redondo, Pedras Altas, Pedro Osório, Pelotas, Pinheiro Machado, Piratini, Rio Grande, Santana da Boa Vista, Santa Vitória do Palmar, São José do Norte, São Lourenço do Sul e Turuçu. Fica situado na Rua Zola Amaro, 318, Bairro Três Vendas, em Pelotas.

A secretária municipal da Saúde de Pelotas, Rosana Van DerLaan, agradeceu o fato de que as demandas dos municípios estão chegando à cidade. Ela também falou sobre a importância do novo centro. "Os pacientes com TEA estão no nosso meio, estão na nossa família convivendo conosco", disse.

"É fundamental termos o apoio do Estado, da prefeitura e da sociedade para continuar a realizar essa obra e levar benefícios a essas crianças, tornando-as mais visíveis e aceitáveis numa sociedade que é muito dividida. Cada um tem um dom e são esses dons que fazem a sociedade crescer", frisou o vice-presidente do Cerenepe, Francisco Neves da Silva.