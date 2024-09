Nova Petrópolis receberá evento consagrado no Rio de Janeiro

A cidade de Nova Petrópolis foi a escolhida para receber a primeira edição do Photo In Rio, evento consagrado do Rio de Janeiro desde 2019 e voltado, principalmente, para fotógrafos e videomakers. De 5 a 7 de novembro, o Centro de Eventos será palco de 42 palestras, com 3 palcos simultâneos, práticas ao vivo, exposição de diversas empresas do setor, uma exposição fotográfica, concursos nacionais de diagramação de álbuns com premiações, momentos de networking e confraternização