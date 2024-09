Caixa libera Saque Calamidade do FGTS em Barros Cassal

Os trabalhadores de Barros Cassal já podem solicitar o saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) por calamidade. A liberação, decorrente das enchentes na cidade, pode ser solicitada à Caixa Econômica Federal, por meio do Aplicativo FGTS. Conforme endereços identificados pela Defesa Civil municipal, os moradores do município podem realizar o saque até 3 de dezembro