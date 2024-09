Corrida de aniversário de Gravataí ocorre no fim de semana

Estão abertas as inscrições da 4ª Corrida de Aniversário de Gravataí. O evento esportivo vai acontecer no feriado de 7 de setembro. Na modalidade cross country, a corrida terá concentração e largada às 11h do Parque de Eventos Valecy Cabeleira Bitelo (Etamar Osmério Soares, 3870) e percurso único de 5km. Ela é voltada a qualquer pessoa maior de 14 anos. Após a prova principal, acontece uma corrida kids, para crianças com entre 4 e 13 anos de idade.