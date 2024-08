Feira do Livro de Lajeado inicia com programação até o domingo

A avenida Piraí será palco da 18ª Feira do Livro de Lajeado até o fim de semana. A programação iniciou nesta quarta-feira (28) e segue até o domingo (1). Esta edição, que tem como patrono o médico e escritor Marcos Frank e como escritora homenageada, a psicóloga e escritora Dirce Becker Delwing, conta com encontros com escritores, horas do conto, palestras, oficinas, apresentações artísticas, de música e de danças. Confira a programação completa abaixo.