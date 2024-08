Santo Ângelo terá seminário sobre a erva-mate

Entre as atrações técnicas e de difusão de tecnologia da 11ª Feira das Agroindústria e da Agricultura Familiar (FEAAGRI) e do 17º Festival Cidade das Tortas, em Santo Ângelo, está o Seminário Internacional da Erva-Mate. O evento, que ocorre nos dias 5 e 6 de setembro, reune no Parque de Exposições Siegfried Ritter representantes do Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, países produtores e grandes consumidores de erva-mate.