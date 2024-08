Empresas vão assumir obras estaduais na região de Novo Hamburgo

Foram homologadas as empresas vencedoras dos lotes da contratação simplificada na região de Novo Hamburgo para obras. As empresas Cetus Construtora, Seattle Construtora e IL Azevedo Engenharia serão responsáveis, respectivamente, pelos lotes 1, 2 e 3.

A contratação simplificada atendeu, inicialmente, quatro Coordenadorias Regionais de Obras Públicas (Crops): 236 escolas em Porto Alegre (1ª Crop); 162 na região de Pelotas e Rio Grande (5ª Crop); 84 na região de Estrela (3ª Crop); e 70 na região de Bento Gonçalves (16ª Crop). Até o momento, o novo modelo atende ou atendeu a 256 demandas, no valor de R$ 44,8 milhões, com 39 obras em execução e 14 finalizadas.

A região de Novo Hamburgo tem 165 escolas em 38 municípios e faz parte da 2ª Coordenadoria Regional de Obras Públicas (Crop). São 61,6 mil alunos atendidos, com um investimento de até R$ 95 milhões. As escolas pertencem à 2ª Coordenadoria Regional de Educação (CRE), situada em São Leopoldo.

Lançada no início de março, a contratação simplificada agiliza a manutenção das escolas da Rede Estadual. Nesse modelo, a licitação é feita por blocos de escolas e há um "catálogo de serviços" à disposição da Secretaria de Obras Públicas (SOP) para atender às demandas com maior velocidade. Não é necessário licitar cada serviço e cada escola tem uma empresa responsável pré-contratada para realizar as obras.

Foi pela contratação simplificada, por exemplo, que algumas escolas atingidas pela enchente de maio passaram pela limpeza pesada. Rapidamente, as empresas contratadas responsáveis por cada região afetada foram chamadas para atender às instituições afetadas. As chuvas também exigiram um replanejamento da implantação do novo modelo, privilegiando as regiões mais afetadas. As etapas necessárias para esse processo licitatório levariam no mínimo três meses para ser concluídas, mas, dada a urgência, foram realizadas por uma força-tarefa em apenas um mês.