Balsa entre São Valentim do Sul e Santa Tereza volta a operar na Serra

A balsa entre São Valentim do Sul e Santa Tereza, na Serra, voltou a funcionar no fim de semana, das 7h às 17h30, todos os dias da semana. Conforme o andamento, os horários poderão ser ampliados. O percurso da travessia é de cerca de 150 metros, com um tempo médio de viagem de 15 minutos, sendo 12 minutos para embarque e desembarque e três minutos para a travessia.

A nova balsa tem as dimensões de 24m×9m, com 216m² de área e terá capacidade para transportar até 15 veículos leves. O reinício com uma balsa menor foi autorizado temporariamente, até que seja possível o restabelecimento integral das operações, com uma embarcação de maior porte.

A embarcação para transporte de veículos de passeio e de carga garante a retomada do tráfego para a população e a conexão entre o Vale do Taquari e a Serra, depois da queda da ponte que existia no local, levada pelas chuvas de setembro de 2023. A balsa anterior foi levada pelas enchentes que atingiram a região no começo de maio deste ano, bateu contra a ponte na BR-386 e afundou.

A contratação da balsa é fruto de um esforço do governo do Estado e das prefeituras locais para atender a uma situação de emergência na região. "Foi um grande esforço do governo do Estado para que essa ligação tão importante para a região fosse retomada", destacou o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella.