EGR libera tráfego em trecho entre Muçum e Vespasiano Corrêa, na ERS-129

Os motoristas que trafegam pela ERS-129, no Vale do Taquari, já podem utilizar a rodovia no trecho entre Muçum e Vespasiano Correa. A Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) liberou o fluxo de veículos no quilômetro 88 graças ao avanço das obras de reconstrução do segmento — cerca de 75% dos trabalhos já estão concluídos.