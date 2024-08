Palmeira das Missões cria moeda própria para transações

A prefeitura de Palmeira das Missões sancionou a lei que institui o Banco Municipal Popular Tacuapi e a Moeda Social Digital Tacuapi. A nova legislação tem como principais objetivos promover a inclusão financeira, proporcionando acesso a serviços financeiros para toda a população; oxigenar a economia local, visto que a moeda Tacuapi tem validade somente no território municipal, incentivando a circulação de recursos dentro da cidade; e reverter a riqueza gerada para programas sociais.

Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico e Empregos, Jerônimo Cecatto, as transações serão realizadas através de um cartão vinculado ao aplicativo, permitindo que cada usuário faça o gerenciamento de suas finanças de forma prática. "A Tacuapi é um grande avanço para nossa cidade, pois sua estrutura prevê a retroalimentação e a manutenção da riqueza no território. De forma criativa, solucionamos uma dor do mercado, beneficiando o comércio, os usuários e gerando receitas que permitirão a promoção de novas políticas públicas", afirmou Cecatto.

Com a lei sancionada, a prefeitura de Palmeira das Missões está trabalhando no cronograma de atividades, que inclui a contratação da empresa responsável pelos serviços previstos até o lançamento oficial da moeda, que ainda não tem data para ocorrer. O resultado do projeto está diretamente relacionado ao senso de pertencimento, que deve estar ciente de que, para contribuir para o desenvolvimento econômico e social da nossa terra, basta utilizar a moeda Tacuapi em suas operações financeiras diárias", finaliza o secretário.