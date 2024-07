Empresa da Serra gaúcha abre seleção para 50 vagas de emprego

A JBS está com 50 vagas de emprego abertas na unidade da Seara do bairro Desvio Rizzo, em Caxias do Sul (RS). Na sexta-feira (2), entre as 8h30 e 11h30, ocorre o 'Dia D' de seleção de candidatos na sede do SINE de Caxias do Sul (rua Bento Gonçalves, 1901, Centro). O candidato deve estar munido de documento com foto e currículo.