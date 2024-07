Escola da Inovação abre inscrições para nova turma que será aberta no mês de setembro, na Serra gaúcha

A Escola da Inovação está com inscrições abertas para a segunda turma de 2024, que se inicia em setembro. A iniciativa é do Instituto Hélice, em parceria com o Centro Universitário da Serra Gaúcha (FSG), Universidade de Caxias do Sul (UCS) e Centro Universitário Uniftec. As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas pelo site (escoladainovacao.com).