Defensoria Pública oferece orientações jurídicas aos afetados pelas cheias em Santa Cruz do Sul

A Caravana de Direitos na Reconstrução do Estado do Rio Grande do Sul estará em Santa Cruz do Sul. A iniciativa da Defensoria Pública da União (DPU) visa a fortalecer a prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos moradores dos municípios afetados pelas fortes chuvas. Os atendimentos serão na quinta e sexta-feira, 18 e 19, na Bier Haus, que fica dentro do Parque da Oktoberfest. No primeiro dia, a população poderá comparecer das 9h às 17h, e no segundo, das 9h às 15h.