Governo do RS seleciona 15 municípios programa de unidades habitacionais

Foram selecionados 15 municípios para a terceira fase do programa A Casa é Sua - Município, da Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária, do governo do Estado. A iniciativa é um programa permanente que promove a política habitacional de interesse social por meio da construção de unidades habitacionais para a população da área urbana inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico).

Serão beneficiados os municípios de Camargo (14 unidades habitacionais), Chapada (20), Dois Irmãos das Missões (20), Erval Grande (20), Feliz (15), Lagoa dos Três Cantos (20), Lavras do Sul (16), Nova Alvorada (15), Nova Esperança do Sul (20), Novo Barreiro (20), Rodeio Bonito (10), Salvador das Missões (20), Santo Antônio do Palma (20), Torres (20) e Vila Maria (20).

Na fase três, foram habilitados os pedidos de 78 municípios. Os 63 remanescentes terão suas demandas analisadas para uma nova etapa do programa, após o período eleitoral, em função das vedações do período, por se tratar de um programa de duração continuada, com repasse financeiro, e não emergencial.