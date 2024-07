Ciclovia que vai ligar três cidades do RS tem trecho pronto

A prefeitura de Farroupilha entregou nesta semana o segundo trecho das obras da Ciclovia Desvio da Cerveja, que fica às margens da VRS-813. A estrutura irá ligar Farroupilha, Garibaldi e Carlos Barbosa, em uma caminho em meio a natureza e com passagens por empreendimentos ao longo da via, unindo a prática esportiva com o fomento do turismo regional.