Santa Cruz do Sul cobra Aegea por desabastecimentos

A prefeita de Santa Cruz do Sul, Helena Hermany reuniu-se es com representantes da Corsan Aegea, da Procuradoria-Geral do Município e da Agência Reguladora de Serviços Públicos de Santa Cruz do Sul (AGERST) no Salão Nobre do Palacinho da Praça da Bandeira. Durante o encontro, a prefeita solicitou providências sobre os recentes problemas de desabastecimento e vazamentos que tornaram a acontecer no município.