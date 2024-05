Feirão em Canoas oferece vagas a quem quiser trabalhar em Santa Catarina

O Grupo Pereira, dono do Fort Atacadista, está lançando um projeto para a população do Rio Grande do Sul, especialmente da cidade de Canoas, onde fica uma de suas unidades no Estado. É o Projeto Recomeçar, que está abrindo 200 vagas em unidades para pessoas que queiram atuar em Santa Catarina. Os interessados devem comparecer nesta quarta-feira (29), das 9h às 16h, no Feirão de Empregos, realizado na sede da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação, localizada na rua Dr. Barcelos, 969, no Centro de Canoas. É preciso levar documento de identidade e currículo.