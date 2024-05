Caminhão auxilia na lavagem de roupas em Novo Hamburgo

A cidade de Novo Hamburgo conta com o apoio da Carreta Solidária da Adra, que realiza a lavagem de roupas das vítimas das enchentes que atingiram a cidade. Instalados no estacionamento da Fenac, a equipe consegue lavar e secar aproximadamente 1 mil kg de roupas diariamente. Com funcionamento 24 horas por dia, no final de semana, a operação teve início priorizando toalhas, lençóis, fronhas e cobertores, e nesta segunda-feira começou a lavagem das roupas.

O processo é todo automatizado, sendo necessário apenas abastecer os produtos e colocar as roupas na máquina. O diretor da Unidade de Gestão de Programas de Prevenção à Violência da Secretaria de Segurança, e coordenador abrigo da Fenac, Daniel Bota, destaca a importância da operação para a cidade. "O caminhão veio a pedido da prefeitura de Novo Hamburgo. Em outras oportunidades, já havia vindo para a cidade e, nesse momento tiveram a sensibilidade de retornar. Vieram com todo o equipamento para fazer a lavagem das roupas e a gente conseguir fornecer essas roupas limpas e secas aos abrigados", afirma.

Além da lavagem e secagem das roupas, a equipe também fornece apoio na preparação das refeições servidas aos abrigados, com aproximadamente 1.000 refeições sendo preparadas diariamente. "A gente tenta amenizar um pouco a situação que as pessoas aqui do sul estão passando. Já fomos para Igrejinha, Canoas, São Leopoldo, Porto Alegre e agora em Novo Hamburgo. Ficamos por volta de uma semana em cada cidade, tentando ajudar o máximo possível", explicou a coordenadora da equipe que atua em Novo Hamburgo, Anelise Kremer.