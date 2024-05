Cidade de Rio Grande confirma cinco casos de leptospirose

A Vigilância Epidemiológica da Secretaria da Saúde de Rio Grande confirmou o registro de 15 notificações de pessoas com suspeita de leptospirose, doença causada pelo contato, principalmente, com a urina de ratos. Deste, cinco já estão confirmados. As demais amostras aguardam análise pelo Laboratório Central (Lacen), em Porto Alegre.

A Vigilância reitera às pessoas com algum sintoma da doença, como febre e mialgia (especialmente na região lombar e panturrilhas), para procurarem atendimento médico imediatamente. A leptospirose tem tratamento disponível pela rede SUS. O tratamento deve ser iniciado no momento da suspeita clínica, no primeiro atendimento, não sendo necessário a confirmação laboratorial.

Órgãos de Saúde recomendam que todos os indivíduos expostos, sejam as equipes de salvamento, militares ou civis, que façam uso de equipamentos de proteção individuais (EPIs). Em águas correntes de enchentes, o risco é baixo, devido ao grande volume e diluição de patógenos. O risco maior de contaminação é com a exposição de água parada e lama, que podem ficar nos locais após a água baixar.

Para quem tem ou teve exposição direta com a água das enchentes, os órgãos de saúde recomendam que, se possível, cubra cortes ou arranhões com bandagens à prova d'água. Caso precise entrar em contato com água de enchentes ou lama após fortes chuvas, utilize botas para reduzir essa exposição.

Outra recomendação refere-se ao tratamento da água para consumo próprio. A sugestão é usar filtros domésticos, coadores de papel ou panos limpos para filtrar a água. Em seguida, adicione duas gotas de hipoclorito de sódio a 2,5% (água sanitária) por litro de água, misturar bem e aguardar 30 minutos antes de consumir. Caso não tenha hipoclorito de sódio, ferva a água por cinco minutos.