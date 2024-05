Taquara já recolheu mais de 4 toneladas de entulho em bairros atingidos por enchente

O trabalho de reconstrução das áreas atingidas pelas enchentes em Taquara está em andamento, e retirar os entulhos dos bairros mais danificados é um dos desafios. Para facilitar esse processo, as equipes da Secretaria de Obras levaram os resíduos para um depósito temporário, criado ao lado da ERS-115, de onde uma empresa terceirizada está recolhendo e levando para a usina de triagem do município, administrada pela Cooreli, na ERS-239, localidade de Moquem.

"A inundação de 2 de maio foi maior, mas tivemos outras menores no final de abril e entre os dias 11 e 12 de maio, provocando mais destruição, principalmente nos bairros Empresa e Santa Maria", destaca a prefeita Sirlei Silveira.

Serão necessários seis meses para que o serviço de transporte, triagem e destinação para o aterro sanitário de Santo Antônio da Patrulha seja concluído, visto que cerca de 4.100 toneladas de entulhos foram gerados pelas enchentes. Ao todo, segundo avaliação da Secretaria de Meio Ambiente, Defesa Civil e Causa Animal, é de que o custo para esse trabalho chegue a R$ 1,4 milhão.

"Para cada tonelada, orçamos em cerca de R$ 150 reais a triagem, o que dá em torno de R$ 600 mil somente para essa parte do trabalho. O restante do custo é de transporte com empresa terceirizada prestadora do serviço e descarte no aterro sanitário", comenta o secretário de Meio Ambiente, Matheus Modler.