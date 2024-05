Canoas consegue reativar casa de bombas do bairro Mathias Velho

A prefeitura de Canoas retomou a operação da casa de bombas 7, no bairro Mathias Velho. Com o apoio do Exército, os equipamentos da instalação foram retirados e enviados para limpeza e um novo motor foi instalado no local, permitindo o recomeço imediato do bombeamento, com capacidade de 2.500 litros por segundo.

Também foram instaladas duas bombas móveis no Dique do Canil, no bairro Mato Grande. Somados, os dois equipamentos possuem capacidade de vazão de 3.200 litros por segundo.

Atualmente, a cidade da Região Metropolitana conta com 25 bombas para retirar a água do lado oeste, que teve uma série de problemas. São 22 bombas móveis instaladas ou em processo de instalação distribuídas nos diques. A casa de bombas 8 foi retomada e já tem dois de seus três equipamentos em operação, e a casa de bombas 7, também recuperada, tem um motor em funcionamento. A capacidade total de vazão, considerando todas as 25 bombas, é de 36.700 litros por segundo.