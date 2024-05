Nova ponte entre Arroio do Meio e Lajeado deve ficar pronta em setembro

Foi publicado, nesta segunda-feira (27), o edital do processo de seleção simplificada por parte da Prefeitura de Lajeado para a construção da nova ponte que liga a cidade até Arroio do Meio, que irá substituir a histórica passagem de ferro, levada pelas águas. A construção tem apoio de um grupo de empresários, que criaram o Movimento Amigos do Vale, além dos prefeitos Marcelo Caumo (Lajeado) e Danilo Bruxel (Arroio do Meio).

restabelecer a ligação pelo Rio Forqueta, onde as duas pontes existentes foram destruídas pela enchente. A abertura das propostas será na sexta-feira (31) e o prazo para entrega da obra pela empresa contratada é de 100 dias, ou seja, até a metade do mês de setembro. As lideranças explicaram as tratativas em andamento e a importância da comunidade seguir mobilizada com as doações da campanha solidária através do pix ( [email protected] . A iniciativa busca.

O projeto prevê uma ponte de mais de 300 toneladas, com pista dupla e passagem de veículos leves e pesados. Além da captação privada e das doações, que somam até hoje R$ 1,6 milhão, a obra recebeu o aporte de R$ 6,7 milhões do governo federal. A obra está estimada em R$ 12 milhões.

A obra definitiva da nova ponte é a solução de médio prazo. Em simultâneo, os prefeitos explanaram seus esforços na busca de outras alternativas que envolvem desde a recolocação de passadeiras para pedestres e balsas, além de uma travessia temporária que será erguida por uma construtora nos próximos dias, com prazo de ficar pronta em um mês. Soma-se a essas a opção de longo prazo, que é a nova ponte definitiva da ERS-130, com previsão de entrega pelo governo estadual até o final deste ano.