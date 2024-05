Caxias do Sul mantém interdição de duas áreas após chuvas

O prefeito de Caxias do Sul, Adiló Didomenico, recebeu um relatório técnico elaborado pela equipe da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, em parceria com o Departamento de Recursos Minerais do Rio de Janeiro, cujos técnicos estão na cidade há duas semanas. O documento, que é integrado pelas Cartas de Risco Residual e Fichas de Campo recomenda as áreas que devem permanecer interditadas em Galópolis e na Vila São Pedro, no distrito de Vila Cristina, após o excesso de chuva e os deslizamentos registrados nas últimas semanas.

São 33 residências em Galópolis e 14 em Vila Cristina que estão em área considerada de risco residual, ou seja, esses imóveis deverão permanecer interditados enquanto não forem adotadas medidas de contenção e estabilização. Tais ações, aponta o levantamento, devem ser avaliadas e elaboradas por equipes de engenharia. O objetivo, a partir de agora, aponta o prefeito, é orientar as próximas decisões dos poderes públicos municipal e estadual quanto a intervenções e interdições das edificações em risco.

As demais áreas evacuadas como medida de prevenção, complementa o titular da pasta de Meio Ambiente, Daniel Caravantes, podem ser ocupadas pelos moradores. Também estão fora da área de risco residual o cemitério de Galópolis e a Escola Estadual Ismael Chaves Barcelos. Os lotes interditados em Galópolis ficam nas ruas Leonardo Pistorello, Antônio Chaves, José Casa e José Comerlatto, além do Mirante Véu da Noiva e parte do Km 160 da BR-116. Em Vila Cristina a Vila São Pedro também segue interditada.

Conforme o diretor de Gestão Ambiental da prefeitura, geólogo Caio Torques, a carta de risco remanescente aponta as cicatrizes dos movimentos de massa identificados em campo e por imagens de drones e satélite, bem como os polígonos das áreas avaliadas in loco como risco remanescente pelas equipes técnicas. O risco remanescente, por definição, se relaciona ao possível avanço do processo de instabilidade deflagrado na encosta, considerando que este avanço pode se dar verticalmente e lateralmente, podendo alcançar não só as edificações diretamente atingidas como também outras residências em razão da possibilidade de evolução do processo nos próximos episódios pluviais. O assunto também foi abordado no encontro do Gabinete de Crise, que reúne representantes do Poder Público, militares e demais entidades.