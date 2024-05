Comusa isenta a cobrança de água e esgoto em Novo Hamburgo

Em reunião com a Defensoria Pública e a Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento (Agesan-RS), a Comusa - Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo aprovou o acordo emergencial para isenção da tarifa de água de afetados pelas enchentes no município. Conforme o acordo, os usuários das categorias sociais terão isenção do consumo de água e esgoto registrado nas economias alagadas, incluída a tarifa básica por um período de seis meses. Para os usuários das categorias não sociais, as isenções do consumo de água e esgoto registrado nas economias alagadas, incluída a tarifa básica, será pelo período de dois meses.