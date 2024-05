Santa Cruz do Sul promove ação em prol de artistas

A Associação Pró-Cultura de Santa Cruz, em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura está organizando o evento "Artistas em Ação: de Artistas para Artistas" em prol dos atingidos pelos eventos climáticos que acometerem o Estado. O lançamento do evento para o público em geral será no dia 4 de junho, às 19 horas, na Casa de Artes Regina Simonis. Toda a renda auferida será revertida em favor de artistas que sofreram com as enchentes e as obras que não forem vendidas serão devolvidas aos artistas que as cederam.

Artistas cuja produção contempla técnicas de pintura, desenho, escultura, cerâmica, vidro, porcelana, grafite, fotografia ou gravuras (xilogravura, litogravura, metal e serigrafia) podem participar com uma ou mais obras finalizadas e em condições adequadas para exposição. É pré-requisito que o material seja autoral e original.

As obras de arte devem ser entregues na Casa das Artes Regina Simonis com as seguintes informações: título, autoria, dimensões, ano de produção, técnica e identificação de rede social (se tiver). Também é preciso uma foto digital da obra e o artista poderá sugerir o valor da venda.

Obras recebidas até o dia 1º de junho estarão em exposição durante o evento de lançamento. Durante uma semana elas estarão expostas no salão principal da Casa das Artes Regina Simonis e após esse período no ambiente da garagem, na Rua Júlio de Castilhos. Também será disponibilizado um catálogo digital.

Ao longo da programação outras obras podem ser agregadas e comercializadas na exposição. A partir do dia 5 as que forem vendidas estarão disponíveis para retirada pelos compradores, com a possibilidade de envio pelos Correios, sendo o frete de responsabilidade do comprador. A prestação de contas e o repasse da verba será no dia 4 de julho.