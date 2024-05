Estrela vai instalar placas em ruas com indicação da cota de inundação

A prefeitura de Estrela, através de uma parceria público-privada, vai acelerar a implementação do projeto de modernização da sinalização das vias municipais. O mesmo já estava programado para ocorrer, mas agora trará novidades e será colocado como prioridade. Entre as novidades está a indicação das cotas de inundação em cada ponto.

A iniciativa começou a ser desenhada a partir da visita de comitiva da Defesa Civil e outros departamentos, após a enchente de setembro de 2023, ao município de Blumenau-SC, tido como exemplo nacional para este cenário. O prefeito Elmar Schneider vai buscar viabilizar já nas próximas sessões da Câmara de Vereadores sua obrigatoriedade através de lei municipal. "Trata-se, acima de tudo, de uma questão de segurança", resumiu.

A proposta é, além de dar novo aspecto visual às placas de logradouros, sendo que muitas foram danificadas e até mesmo arrancadas com a força das águas, que as mesmas tragam as medidas sobre as das cotas de inundação do Rio Taquari em toda a área municipal. O maior objetivo é facilitar o acesso às informações por parte da população. As novas placas já serão assim produzidas, e as já existentes terão uma troca gradativa.

A iniciativa também outras operações. Pontos estratégicos, incluindo locais históricos, receberão uma sinalização especial para informar sobre os riscos de inundação e as medidas de segurança necessárias. E réguas físicas serão instaladas em diversos pontos da cidade onde há o acesso ao Rio Taquari, fornecendo informações visuais sobre o nível do rio e orientando os moradores sobre possíveis evacuações.