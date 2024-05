Ponte entre Cachoeirinha e Porto Alegre é liberada

A ponte que liga Cachoeirinha a Porto Alegre foi liberada para trânsito nesta quarta-feira. A liberação inicial é no sentido Cachoeirinha-BR-290 (freeway), tanto para veículos leves quanto pesados. Desde as 14h de ontem, o tráfego está permitido no local.

Conforme o anúncio feito pelo secretário de Mobilidade, Emerson dos Santos, em informe feito através das redes sociais da prefeitura de Cachoeirinha, o trânsito será feito a partir da cidade com conexão até a freeway, para ligação entre a cidade e o Centro de Porto Alegre. A avenida Assis Brasil ainda permanece alagada, por isso, sem acesso de veículos.

A passagem estava bloqueada desde o dia 3 de maio, quando as águas impediram o trânsito entre os municípios. A via será uma alternativa a quem deseja chegar à Capital, tanto por ônibus quanto por carro. O deslocamento vinha sendo feito pela ERS-118, com demora estimada em quatro horas. Contudo, para voltar a Cachoeirinha, os motoristas ainda precisarão utilizar a rodovia estadual, até que a água baixe por completo na Assis Brasil.