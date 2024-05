Pessoas afetadas pela cheia voltam para casa em São Gabriel

Com o recuo das águas da enchente, o município de São Gabriel desativou o abrigo público montado no ginásio de esportes municipal. Todas as 50 pessoas desabrigadas que estavam no local puderam voltar para casa. Desde o início de maio, cerca de 2,3 mil pessoas foram afetadas pelas cheias na cidade, mas a grande maioria foi acolhida em casas de parentes e amigos ou ficou no próprio imóvel.