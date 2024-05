Doação de órgãos é feita por helicóptero entre Caxias e POA

A Central Estadual de Transplantes da Secretaria Estadual da Saúde (SES) retomou, nesta quarta-feira (22), a captação de órgãos, afetada pelas enchentes no Estado. A doação de coração, pulmão, rins, fígado, ossos e córneas de um homem de 38 anos, realizada durante a madrugada no Hospital Nossa Senhora de Pompeia, em Caxias do Sul, beneficiou oito pessoas.

A doação foi feita pela família do paciente, que faleceu no hospital. Equipes da Organização de Procura de Órgãos e equipes transplantadoras do Hospital Santa Casa de Porto Alegre e do Hospital de Clinicas de Porto Alegre realizaram as captações. Após a retirada, os órgãos foram levados de helicóptero para Porto Alegre.

"A ação de captação de múltiplos órgãos envolveu a atuação de vários atores, incluindo forças de segurança pública, funcionários do Departamento de Regulação Estadual (DRE), os profissionais das equipes transplantadoras e das equipes do hospital do doador", explicou a diretora do DRE, Suelen Arduin. "Tudo em nome de um único objetivo: salvar vidas", acrescentou.

Além da retomada das captações, a Central Estadual de Transplantes também voltou a receber órgãos oferecidos pela Central Nacional de Transplantes. Atualmente, a lista de pessoas que aguardam doação de órgão no Rio Grande do Sul apresenta os seguintes números: 12 pessoas à espera de um coração; 1.246 aguardando córneas; 158 necessitando de um fígado; 66 à espera de um pulmão e 1.222 de um rim.