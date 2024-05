Nova ponte na RSC-287, em Santa Maria, deve ficar pronta no fim de semana

Representantes da prefeitura de Santa Maria acompanharam a montagem da ponte modulada, do Exército Brasileiro, sobre o Arroio Grande, no km 227 da rodovia RSC-287. A estrutura provisória substituirá a ponte de 36 metros de extensão, que desabou no dia 30 de abril em função das fortes chuvas, e está localizada na divisa dos distritos de Arroio Grande e Pains com o distrito de Palma.

A previsão é de que a rodovia tenha o trânsito normalizado até o início de junho A rodovia é a principal ligação dos municípios da Quarta Colônia com Santa Maria e também conecta o município até a Região Metropolitana. Por conta disso, o restabelecimento da trafegabilidade no trecho beneficia toda a Região Central. A iniciativa é oriunda de uma articulação do Executivo municipal com o Exército Brasileiro.

O içamento da estrutura iniciou na manhã desta terça-feira (21) e é realizado por militares do 3º Batalhão de Engenharia de Combate, de Cachoeira do Sul, com o apoio de guindastes e trator empilhadeira. A instalação foi presenciada pelo comandante do Exército, General Tomás Miguel Ribeiro Paiva, que está no Rio Grande do Sul acompanhando a Operação Taquari 2, uma força-tarefa de apoio e enfrentamento aos impactos da chuva em todo o Estado.

A ponte é biapoiada nas cabeceiras, possui pista única, 60 metros de extensão e suporta até 80 toneladas. O equipamento é fabricado pela empresa britânica Mabey Bridge e é considerado uma das mais modernas equipagens de apoio logístico do mundo. A estrutura modular tem um total de 112 toneladas e foi transportada de Cachoeira do Sul para Santa Maria em uma grande operação logística, que envolveu cerca de 11 viagens e 10 viaturas.

A previsão é que, se houver condições climáticas favoráveis, a montagem da estrutura seja concluída no domingo (26). Uma equipe técnica do 3° Batalhão de Engenharia de Combate será responsável pela vistoria e manutenção da estrutura, que ocorrerá de forma contínua e permanente. Já a Rota de Santa Maria irá gerir o tráfego no sistema pare e siga.

A plataforma deve permanecer em uso por um período de seis a oito meses, que é a estimativa de tempo para a concessionária construir uma nova ponte fixa ao lado. Uma vez concluída esta nova estrutura, a ponte de apoio será desmontada para a concessionária, então, erguer uma segunda ponte fixa no exato local onde ocorreu o desmoronamento, em continuidade aos planos de duplicação da rodovia. Atualmente, a empresa realiza estudos e levantamentos topográficos para a elaboração dos projetos técnicos destas novas pontes.