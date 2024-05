Lajeado republica edital para PPP da iluminação pública, que prevê investimentos de R$ 372 milhões

A prefeitura de Lajeado republicou o edital referente à licitação da parceria público-privada (PPP) para a rede de iluminação pública inteligente do município, da infraestrutura de telecomunicações e implantação de usina de geração de energia elétrica em Lajeado. A sessão pública da licitação ocorrerá no dia 22 de julho.

O modelo de iluminação pública inteligente abrange iluminação pública, eficientização energética, geração distribuída com energia solar fotovoltaica e cidade inteligente. A previsão é de uma redução de 60% no consumo de energia da iluminação pública e de 30% nos prédios públicos.

O valor do contrato é estimado em R$ 372.6 milhões ao longo do prazo da concessão, que é de 20 anos. A concessionária será fiscalizada por Verificador Independente e terá sua remuneração atrelada a metas de desempenho definidas contratualmente.

Dentre as novidades que estão previstas no contrato, está a implantação de cinco usinas fotovoltaicas com capacidade de geração superior a 8 milhões de kWh/ano; instalação de 30 locais com internet sem fio, além de novos mobiliários urbanos, com 30 relógios digitais, 13 totens de segurança, cinco totens turísticos, cinco árvores digitais, 19 bancos inteligentes e três carregadores de veículos elétricos.