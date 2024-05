Teutônia pretende atrair empresas atingidas por enchente

O município de Teutônia, no Vale do Taquari, tem sido procurado por empresas que buscam instalar suas unidades de operação no Vale do Taquari. A demanda é por instalações físicas e áreas de terra, sobretudo, por empresas que foram atingidas pela enxurrada do Rio Taquari, que assolou alguns municípios da região. Esse movimento pautou reunião nesta terça-feira (21), entre diretores da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços (CIC) Teutônia e representantes da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo.

Na ocasião foram tratadas de diversas frentes de atuação no atendimento a essas empresas que desejam recomeçar ou instalar uma unidade na cidade. O secretário municipal Guilherme Engster compartilhou informações referentes às ações que estão sendo realizadas.

O município também deve lançar, em parceria com o Senai e o Senac, uma gama de treinamentos gratuitos para capacitação da mão de obra, especialmente das pessoas que não estejam trabalhando com carteira assinada no momento, objetivando sanar a necessidade latente por trabalhadores em diferentes áreas do município.

Outro tema abordado tratou da importância do trabalho de planejamento com base no Plano Diretor, com preparo, olhar estratégico e inovador que contribua para o crescimento da economia teutoniense e recuperação socioeconômica do Vale do Taquari depois das cheias avassaladoras do mês de maio. "Esta troca entre o poder público e privado é de extrema relevância, pensando Teutônia com vários olhos e mãos", destacada a diretora executiva da CIC, Carina Schulte Bolfe.