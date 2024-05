Concessionária começa reparos na ERS-240, em Capela de Santana

A concessionária CSG iniciou, nesta terça-feira (21), os reparos no km 20,5 da ERS-240, em Capela de Santana, que rompeu na noite de segunda-feira (20), causando o alagamento de ruas da cidade do Vale do Caí. De acordo com a empresa, o rompimento foi ocasionado pelo colapso do dispositivo formado por três linhas de tubos de concreto com diâmetro de 1 metro, que não suportaram a pressão da água acumulada.



Na sexta-feira (17), a concessionária instalou bombas hidráulicas para diminuir a coluna de água represada na borda da pista. Foram alocadas duas linhas de tubos, através de um corte na camada superficial do pavimento. O trecho onde foi realizada a intervenção é composto por um aterro com altura superior a 12 metros. O local já apresentava rachaduras e não resistiu à pressão da água.

Com isso, a cidade foi alagada em diversos pontos. Em nota, a Defesa Civil de Capela de Santana informou que, ao final da tarde da segunda-feira, emitiu um alerta para comunidades próximas do arroio Amoras. "Alertamos os moradores residentes as margens dos Arroios Amora e Mineiro, especialmente naqueles locais que normalmente alagam, a se manterem atentos para a possibilidade de evacuação", disse a prefeitura, em comunicado pelas redes sociais. Cerca de 100 pessoas teriam sido atingidas.

A concessionária CSG informa que está trabalhando na limpeza do local e que fará a instalação de uma galeria de dois metros de altura por dois metros de largura (2x2). Após a conclusão deste serviço, serão realizadas obras de reconstrução da via.



A empresa responsável pela rodovia reitera que todos os serviços são acompanhados por engenheiros da companhia e que comunicou a prefeitura de Capela de Santana e a Defesa Civil na tarde desta segunda-feira (20). Ainda não há previsão quanto ao prazo de liberação para o tráfego no trecho.