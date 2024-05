Força-tarefa trabalha na recuperação do interior de Santa Cruz do Sul

A prefeitura de Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo, está realizando uma força-tarefa para atender as demandas ocasionadas pelas enchentes e fortes chuvas que afetaram diversas localidades do interior do município. O mutirão, que conta com a colaboração das seis subprefeituras, está focado na desobstrução de estradas e acessos às propriedades atingidas.

Segundo o secretário municipal de Obras, Edmar Hermany, a força-tarefa envolve cinco dragas, seis patrolas, quatro rolos compactadores, 13 caminhões, 14 retroescavadeiras (incluindo seis das associações), cinco pás carregadeiras, 10 veículos de apoio, dois caminhões munck, quatro caminhões prancha para transporte dos equipamentos, além de cinco veículos em dois turnos atuando nos reparos na iluminação pública. A ideia é auxiliar todas as propriedades até junho, a tempo de iniciar a preparação para o plantio do tabaco e outras culturas.

"Além das ações de infraestrutura, a Secretaria de Agricultura vai reativar o programa de conservação do solo com o uso de calcário e lançará um novo auxílio aos pequenos produtores rurais e feirantes. Em parceria com o Sicredi, o município fornecerá insumos essenciais para o cultivo, como mudas de alface, beterraba, repolho, brócolis e tempero verde", afirma o secretário municipal de Agricultura, Décio Hochscheidt. O município também se unirá à Farsul no pleito pela prorrogação de todas as parcelas de custeio, investimento e comercialização por crédito, visando à reconstrução e ao capital de giro dos produtores.