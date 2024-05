Santa Rosa envia equipe para ajudar reconstrução de Taquari

Uma comitiva do município de Santa Rosa chegou em Taquari no fim de semana para iniciar o processo de ajuda ao município, que sofre com as consequências da cheia histórica do Rio Taquari. Integram o grupo o vice-prefeito, Aldemir Ulrich, e o presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas e Logística de Santa Rosa (Sintralog), André Bizarro, que são taquarienses.

Eles foram recepcionados no gabinete pelo prefeito André Brito, e entregaram a cópia do decreto que declara situação excepcional para eventual assistência aos municípios atingidos pelas catástrofes climáticas recentes. "Temos em Santa Rosa um grupo de imigrantes de Taquari, que começou a ir para lá na década de 1940, alguns após a enchente de 1941, que são os chamados taquarianos. Então nós temos esse apelo do pessoal que foi para lá e ajudou Santa Rosa a crescer, evoluir e ser o que é hoje com o trabalho dessas pessoas, mantendo essa ligação histórica com Taquari", explicou o vice-prefeito.

Ele disse ainda que os santa-rosenses estão mobilizados em arrecadar donativos e estabeleceu uma parceria com o clube de Rotary taquariense para a destinação dos itens. O grupo recebeu informações do software Safe City que está sendo utilizado pela secretaria municipal da Assistência Social para as demandas das pessoas atingidas e os donativos distribuídos, um mecanismo de transparência e prestação de contas.

O grupo seguiu para conhecer a escola municipal Timótheo Junqueira dos Santos, no Rincão, que receberá o trabalho de manutenção da rede elétrica, para o qual será disponibilizado um grupo com 25 pessoas.