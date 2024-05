Estradas vicinais do Vale do Taquari recebem obras

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedur), realizou a contratação emergencial de serviços de horas-máquina voltados à recuperação e manutenção das estradas vicinais no Vale do Taquari. No momento, o trabalho abrange 10 municípios da região: Arroio do Meio, Colinas, Cruzeiro do Sul, Doutor Ricardo, Estrela, Lajeado, Marques de Souza, Muçum, Relvado e Roca Sales.

A contratação contempla serviços de movimentação de terra, execução e manutenção de pequenos trevos de acesso das vias municipais às rodovias estaduais; manutenção de pequenas barragens, pontes, pontilhões e bueiros; além dos serviços de desassoreamento de rios, riachos e córregos de água. Em Lajeado, as máquinas têm trabalhado para reestabelecer a ligação com o município vizinho, Arroio do Meio, bem como para facilitar o acesso à ponte construída pelo exército.

"Essa força-tarefa teve início pelo Vale do Taquari justamente por ter sido a região mais devastada pela força das águas. Além de casas totalmente destruídas, as cidades também ficaram com os acessos municipais obstruídos. Nos próximos dias, novas regiões serão contempladas", afirmou o titular da Sedur, Rafael Mallmann.

O trabalho emergencial que vem ocorrendo nos municípios conta com o auxílio de caminhões, retroescavadeiras, rolo compactador, pá carregadeira, motoniveladora e escavadeiras. O objetivo da ação é dar celeridade ao restabelecimento dos acessos entre as cidades, visando melhorar o deslocamento dos moradores pelas estradas vicinais.