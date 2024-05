Estrela vai receber área doada de 5,5 hectares para realocar moradores

A cidade projeta prejuízos na ordem de R$ 1 bilhão Em sessão realizada no fim da semana passada, vereadores de Estrela, no Vale do Taquari, aprovaram leis que devem ajudar na reconstrução da cidade. Os projetos foram apreciados e votados no prédio da prefeitura, isso porque a enchente atingiu o prédio da Câmara de Vereadores da cidade.

doação de uma área de 5,5 hectares para o município, a fim de possibilitar a construção de novas moradias, tendo como público-alvo famílias que residem em áreas de risco A primeira lei fala sobre a, a fim de possibilitar a construção de novas moradias, tendo comoe perderam suas moradias. O loteador da área ficará com créditos de áreas institucionais para futuros loteamentos. Com isso, o governo já poderá disponibilizar de áreas para buscar projetos habitacionais junto ao governo federal.

Outro texto aprovado autoriza a ampliação do prazo de carência, por parte de comerciantes, para pequenas empresas e produtores rurais, que aderiram ao programa Renasce Estrela, para pagamento das parcelas junto às instituições financeiras. O programa foi lançado ainda no ano passado, em outra força-tarefa econômica de mobilização, como medida de apoio aos atingidos pela enchente de 2023. Com isso, aqueles que aderiram ao programa terão a prorrogação da isenção do pagamento estendida até janeiro de 2025.

O terceiro texto regulamenta a cedência de servidores, em especial na área de educação, para trabalharem em seus municípios de residência durante o estado de calamidade e emergência. O objetivo é permitir que servidores efetivos e contratados temporariamente, residentes em outros municípios, como Arroio do Meio e Encantado, mas que atuam em Estrela, permaneçam em seus municípios de origem até que a travessia Lajeado e Arroio do Meio seja restabelecida. E assim da mesma maneira, em situação inversa, aqui. Neste caso é necessária a parceria dos demais municípios ao projeto.