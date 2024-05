Novo Hamburgo define data para volta às aulas na rede pública

A Secretaria de Educação (SMED) de Novo Hamburgo, após reunião com os diretores das escolas municipais, definiu pelo retorno das aulas na quarta-feira (22) para as escolas que não foram inundadas durante a enchente. As 11 escolas que foram afetadas de forma intensa pelo grande volume de água seguem sendo avaliadas pela equipe técnica da prefeitura para levantamento de danos e planejamento de ações para garantir o retorno da comunidade escolar com segurança.

Na sexta-feira, dia 17, as equipes diretivas estiveram nas escolas organizando o retorno dos professores. Nos dias 20 e 21, os professores planejarão a recepção das crianças e estudantes, que acontecerá na quarta-feira, dia 22.

A prefeitura afirma que acompanha constantemente a situação das 91 escolas municipais, avaliando as instalações físicas, as condições de acesso para os estudantes e as possibilidades de deslocamento de professores e funcionários. Permanecem sem aulas as seguintes escolas: Harry Roth, Arnaldo Grin, Helena Canho, Tancredo Neves, João Batista, Olavo Bilac, Sábia, Favo de Mel, Marina Garbarino, Chapeuzinho Vermelho e Vila das Flores