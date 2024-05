Meio rural de Caxias do Sul soma R$ 85 milhões em perdas

As chuvas intensas que vem castigando o Estado atingiram, Caxias do Sul, cujo atual cenário também prejudicou a agricultura e a infraestrutura no meio rural. A região já contabiliza prejuízo estimado em mais de R$ 85 milhões. As regiões mais afetadas são Vila Cristina, a comunidade de Menino Deus em Forqueta, Santa Lúcia do Piaí e Vila Oliva.

Os danos diversos ocorreram perdas na fertilidade do solo em uma área de 12 mil hectares, cultivados com as culturas de grãos, olerícolas e frutas. Também há perdas nas culturas de hortaliças, que são importantes para a economia da cidade. O excesso de chuva foi o fator que ocasionou estes prejuízos, prejudicando o desenvolvimento devido ao encharcamento e perda de solo. Na fruticultura, houve danos na cultura de caqui. Além disso, vários pomares como de uva, kiwi, citros, pêssego e pera foram danificados ou destruídos.

As chuvas devastaram muitas regiões de Caxias do Sul, com isso as culturas de grãos, em especial soja, foram afetadas. Atividades que envolvem animais também. Devido ao bloqueio de acessos e a interrupção de energia elétrica, muitos produtores ficaram sem abastecimento adequado de alimentos para as suas criações.

O secretário de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Valmir Antonio Susin, ressalta que está sendo feito um planejamento para atender as regiões atingidas, como Sebastopol em Vila Cristina, e Santa Lúcia do Piaí, onde os agricultores tiveram inúmeros prejuízos. "Nós temos que dar uma atenção especial aos agricultores. Temos que começar um trabalho logo para recuperar o solo para que eles voltem a plantar, porque senão vai levar no mínimo 60, 90 dias para que nós possamos ter o produto. Mas, por outro lado, nós temos a Ceasa de Caxias, que abastece e não vamos ficar sem abastecimento porque vem produtos de outros estados."

Além das perdas identificadas na infraestrutura domiciliar, também há danos na infraestrutura produtiva no que se refere a estradas e acessos internos, sendo que 500 propriedades rurais foram afetadas, necessitando de reparos, além de outros danos causados pelas fortes chuvas.

A estimativa de perdas na agricultura, na cultura de milho, soja, hortaliças diversas, citros, caqui, fruticultura (outras), fruticultura (perdas futuras) e agroindústrias contabilizam R$ 40.7 milhões. Já na infraestrutura do meio rural, envolvendo fruticultura (estrutura), estradas e acessos internos, solos (perdas por lixiviação e erosão), construções rurais (residenciais, agroindústria, galpões e estufas), o prejuízo é de R$ 44.8 milhões.