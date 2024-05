Santo Ângelo assina contrato para construção de 45 casas

O prefeito de Santo Ângelo, Jacques Barbosa, assinou nesta quinta-feira (16) o contrato para a construção de 45 moradias populares, ação realizada em parceria com o governo do Estado por meio do Programa Avançar. A construção das casas tem investimento de R$ 5.5 milhões, com contrapartida de 30% do município.

A empresa responsável terá prazo máximo de 360 dias para entregar as residências. Conforme Matheus Severo, diretor de Habitação do Município, as casas serão construídas no loteamento Dom Aloísio Lorscheider, localizado no bairro Pilau, em frente ao Condomínio Romeu Goulart Loureiro. Serão contempladas famílias que residem em áreas consideradas de risco.

Jacques recorda que somando o investimento realizado no terreno, na infraestrutura das redes elétrica e hidráulica, esgotamento doméstico e iluminação pública no sistema de LED, o aporte realizado pelo município chega perto dos R$ 7 milhões.