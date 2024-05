Em Santa Cruz do Sul, Emater estima quebra de R$ 42,9 milhões

A reunião do Conselho Municipal de Desenvolvimento Agropecuário de Santa Cruz do Sul, realizada esta semana, teve como ponto principal a apresentação do relatório com as perdas registradas na cidade do Vale do Rio Pardo causadas pelas chuvas. O documento foi elaborado pela Secretaria de Agricultura e a Emater, com base em vistorias realizadas a campo, e traz uma estimativa dos prejuízos gerados pelos alagamentos, granizo e vendavais de grande intensidade à cadeia produtiva - em um valor total estimado em R$ 42.9 milhões.

Conforme o laudo, o município apresenta um cenário de crise devido ao excesso de chuvas, que prejudicou as culturas no período e as criações de animais, além dos danos causados às infraestruturas domiciliares e produtivas. Somente entre os dias 29 de abril e 2 de maio, o município registrou mais de 500mm de chuva.

O relatório aponta perdas diretas e indiretas nas lavouras de milho, arroz, soja, olericultura, fruticultura, e nas atividades relacionadas à bovinocultura de leite e de corte, à suinocultura e à produção de aves. Ainda registra prejuízos à infraestrutura produtiva, galpões, estufas, além de açudes e reservatórios de água para hidratação animal.

As estimativas de perdas são de 25% para os milhos grão e silagem; 100% para a soja e o arroz; 90% para hortaliças diversas; e 30% na fruticultura. Na pecuária, calcula-se em 5% as perdas entre bovinos de corte e 40% entre o gado leiteiro, com mortalidade de 5% do rebanho e perda de 25% das pastagens.

Na apicultura, a elevação das águas provocou danos às colmeias e à produção. Em relação à infraestrutura produtiva, foram identificados danos em açudes, galpões, silos secadores, de armazenagem e de silagem, entre outros. Também ocorreram perdas de equipamentos e maquinários, muitos em áreas de colheita, devido ao rápido acúmulo de água.

O relatório também constatou danos às infraestruturas domiciliares e situações de emergências socioassistenciais Após a análise do documento, o conselho também avaliou o andamento da ação de arrecadação de doações para os pequenos produtores rurais.