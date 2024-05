Água volta aos 23 reservatórios dos bairros de Novo Hamburgo

após a suspensão da captação de água bruta conseguiu restabelecer o abastecimento de água potável nos 23 reservatórios da cidade. A recuperação foi dentro do prazo previsto, por conta do alto consumo desde o restabelecimento da captação, na noite de segunda-feira (6) Durante a madrugada da sexta-feira (10), menos de uma semanapor conta da cheia histórica no Rio dos Sinos, a Comusa - Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo. A recuperação foi dentro do prazo previsto, por conta do alto consumo, que fez com que os reservatórios não conseguissem manter uma carga elevada de água por tempo suficiente para abastecer as redes residenciais.

Além disso, uma falha elétrica na rede da estação de bombeamento, na quarta-feira (8), suspendeu a captação por duas horas, o que afetou a continuidade do abastecimento. Apesar de todos os contratempos, o prazo estipulado pela autarquia para normalizar a situação na cidade foi cumprido.

O vice-prefeito e diretor-geral da Comusa, Márcio Lüders, aponta a dificuldade de ter que lidar, além de tudo, com notícias falsas sendo espalhadas pela população. “Tinha gente dizendo que a água do caminhão-pipa estava contaminada, que a água da Comusa transmitiria doenças. É incrível ver que, em meio à tragédia, ainda tem pessoas sem caráter criando pânico na população e distribuindo mentiras doentias. Enquanto nós deveríamos estar conscientizando todos a utilizar a água com parcimônia para garantir um rápido retorno, perdemos tempo desmentindo esse tipo de asneira”, afirma.