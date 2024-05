Canoas alerta para doenças causadas pela água contaminada

As enchentes que atingiram Canoas trazem o alerta para o risco de doenças por conta do contato com água contaminada. Uma das que mais preocupa é a leptospirose, pela exposição direta ou indireta à urina de animais, principalmente de ratos. A Secretaria Municipal de Saúde orienta a população a procurar as unidades de saúde abertas, a UPA Boqueirão, o Hospital Nossa Senhora das Graças ou o Hospital de Campanha instalado junto à Ulbra.

O contágio pode ocorrer a partir da pele com lesões ou mesmo em pele íntegra se imersa por longos períodos em água contaminada, além de mucosas. O período para o surgimento dos sintomas costuma ocorrer entre sete e 14 dias após contato com as águas de enchente ou esgoto. É bom lembrar que, na terça-feira, o prefeito de Canoas, Jairo Jorge, afirmou que a água pode levar até 60 dias para baixar totalmente na cidade

Os principais sintomas da leptospirose são: febre, dor de cabeça, fraqueza, dores no corpo (em especial, na panturrilha) e calafrios. Nos casos mais graves, a doença pode apresentar letalidade de até 40%.

O tratamento com antibióticos está indicado em qualquer etapa da doença, mas sua eficácia costuma ser maior na primeira semana do início dos sintomas. Os tratamentos na fase precoce são feitos com Amoxicilina e Doxicilina. Para a fase tardia, Penicilina cristalina, Penicilina G cristalina, Ampicilina, Ceftriaxona ou Cefotaxima. É preciso sempre haver a avaliação de um profissional de saúde.