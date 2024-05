Nível da Lagoa dos Patos sobe e aumenta alerta em Pelotas, que tem mais áreas em situação de risco

A prefeitura de Pelotas, no sul do Estado, informou nesta segunda-feira (6) que aumentou o alerta para áreas da cidade por conta da elevação do nível da Lagoa dos Patos. Conforme medição realizada, o nível estava em 2 metros na régua do trapiche, no Laranjal. A leitura no Canal São Gonçalo chegou aos 2,22 metros.

Com isso, o Executivo decidiu que todas as localidades da Colônia Z3 estão em alerta de inundação. Os demais pontos - Doquinhas, Pontal da Barra e habitações próximas à ponte sobre o Canal São Gonçalo - seguem em risco de inundação. A Estrada do Pontal da Barra e alguns vias no Quadrado foram bloqueadas nesta segunda-feira.

A prefeitura de Pelotas afirma que está aceitando doações de alimentos não perecíveis, água potável, materiais de higiene, cobertores e agasalhos. As doações podem ser entregues diretamente na Secretaria de Assistência Social (Marechal Deodoro, 404), das 8h às 17h. Mais de 100 famílias já foram retiradas de casa.