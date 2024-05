Pelotas tem mais de 90 famílias removidas de casa

Cerca de 90 famílias foram removidas de suas residências desde o fim da noite de sexta-feira na Colônia de Pescadores Z-3 e no Pontal da Barra, em Pelotas. O município trabalha com ações preventivas contra cheias, diante da possibilidade de a Lagoa dos Patos receber o excesso de água do lago Guaíba e do rio Jacuí em função das fortes chuvas que caem no Estado. Conforme medição no Laranjal, a lagoa havia atingido 1,65m neste domingo (5).

Algumas famílias foram levadas para a paróquia João Paulo 2º - espaço que historicamente funciona como abrigo na Colônia Z-3. De acordo com a Defesa Civil, os trabalhos de retirada continuam em andamento.

De acordo com a assessoria de imprensa do Serviço de Saneamento de Pelotas (Sanep), além da manutenção e recomposição dos diques do município, a autarquia iniciou a construção de novas contenções como medida preventiva para minimizar os impactos das condições climáticas adversas. Barreiras de contenção, com material ensacado, estão sendo construídas no Quadrado e nas Doquinhas, na região do Porto. A iniciativa visa dificultar o avanço das águas do canal São Gonçalo nas áreas mais baixas na tentativa de impedir que avancem até as localidades habitadas.

Também é realizada a manutenção do dique do Simões Lopes, próximo à BR 392, onde são feitas vistorias periódicas e reposições de materiais. No momento a Secretaria de Assistência Social (SAS) solicita doações de gêneros alimentícios não perecíveis. Tanto a SAS (que fica na rua Marechal Deodoro, 404) como a prefeitura (praça Coronel Pedro Osório, 101) servem como pontos de coleta neste fim de semana.