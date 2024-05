Caxias do Sul abre rodada de reuniões sobre área da Maesa

Em maio, a prefeitura de Caxias do Sul realiza uma nova etapa do processo de concretização do Mercado Público da Maesa, com o primeiro Roadshow do projeto de concessão da área. A ação consiste em rodadas de reuniões com investidores interessados no projeto. Os encontros serão realizados mediante agendamento prévio, em formato virtual, entre 9h e 17h, nos dias 15, 16 e 17 de maio.

As reuniões sobre o tema serão realizadas de forma individual com cada interessado, com a duração máxima de 50 minutos para cada pessoa/grupo inscrito, e serão totalmente gravadas. Os interessados deverão entrar em contato com o Escritório de Parcerias Estratégicas para agendamento dos horários até 13 de maio. O secretário de Parcerias Estratégicas, Matheus Neres da Rocha, explica que essa rodada é uma forma de dar visibilidade ao projeto perante potenciais investidores, além de dar informações e esclarecer dúvidas.

O projeto é para concessão de serviços e obras de restauro, reforma, gestão, operação, manutenção e conservação do Mercado Público da Maesa, que será criado em uma parte do terreno, de acordo com o projeto da prefeitura. A área da concessão são os blocos 2, 3, 4, 5, 7 e 11 do Complexo Maesa, totalizando aproximadamente 13.120 metros quadrados para fim de implantação e operação do Mercado Público, com bancas, boxes e infraestrutura de apoio ao usuário e à visitação. O prazo de concessão é de 28 anos. A previsão é que a licitação seja lançada em julho e a abertura dos envelopes ocorra em setembro.