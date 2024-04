Três Coroas sedia o Campeonato Brasileiro de Canoagem a partir de sexta-feira

As águas do Rio Paranhana, na cidade gaúcha de Três Coroas, vão conduzir as emoções do Campeonato Brasileiro de Canoagem. Entre os dias 3 e 5 de maio, mais de 130 atletas estarão no Parque das Laranjeiras para a competição nas modalidades Slalom e Kaiak Cross. Além da adrenalina das provas, o evento também terá mais atrações especiais, como praça de alimentação e shows com bandas, para receber o público visitante.

Nove estados serão representados, reunindo os melhores canoístas do País. Entre os confirmados, o bicampeão Pan-Americano na canoagem Guilherme Mapelli, que conquistou medalhas de ouro nos Jogos de Santiago (2023) e de Lima (2019). O local do campeonato é considerado um dos maiores centros de turismo de aventura do Sul do Brasil, localizado às margens do Rio Paranhana, berço da canoagem nacional. Com suas corredeiras de classe II e III, já foi palco de diversas disputas de um Mundial e de Panamericanos.

As atrações culturais programadas já iniciam com pré-evento: dia 2 de maio, às 19h, tem apresentação da Banda Moogee no TrescoPark. Já no Parque das Laranjeiras, haverá sunset dia 4 de maio, a partir das 16h, com Javi Garcia. E shows de encerramento, dia 5 de maio a partir das 16h, com The Ice Heads e Pagode do Exata.

As provas estão marcadas para os dias 3, 4 e 5 de maio. As competições ocorrem sempre às 9h. No dia 5, a premiação está programada para 15h. Os ingressos custam R$10,00 para público geral (R$ 5,00 para moradores de Três Coroas com comprovante, idosos e crianças de 05 a 11 anos) 1 kg de alimento não perecível.