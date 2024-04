Praça da URI receberá obras em Frederico Westphalen

A consulta pública on-line para definir qual espaço cultural de Frederico Westphalen será revitalizado com recursos da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) foi encerrada. Com 66,7% do total de votos, a praça da URI foi a mais votada pela população e receberá investimentos de R$ 60 mil em melhorias de infraestrutura.

A outra opção disponível aos participantes da consulta era a Praça da Fonte, também conhecida como praça da Cotrifred, que recebeu 33,3% dos votos. Em pouco mais de uma semana de votação foram registrados 465 participações.

Após a votação popular pela realização das melhorias na praça da URI, a prefeitura de Frederico Westphalen dará início à elaboração do projeto de revitalização do espaço. Estão previstas reformas nos passeios, serviços de jardinagem, paisagismo, reparos e pintura na estrutura das arquibancadas.

Tais melhorias foram sugeridas em uma audiência pública realizada no começo de abril, com a participação de produtores culturais, representantes de entidades do setor cultural e educacional, além de demais cidadãos interessados no assunto. Na mesma ocasião, foi definido que parte do valor da PNAB seria destinado ou para a praça da Fonte ou para a praça da URI.

Os R$ 60 mil a serem investidos nas melhorias da praça da URI formam parte do valor que Frederico Westphalen recebeu via lei Aldir Blanc. O município foi contemplado com R$ 254.947,56 mil, que serão investidos também em outros eixos temáticos ligados à cultura. A maior parte do montante será repassada diretamente aos trabalhadores e entidades culturais por meio de edital, o qual irá beneficiar somente produtores e empresas da área da cultura que residam e tenham sede no município de Frederico Westphalen.