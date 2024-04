Teutônia anuncia atrações do aniversário de 43 anos

Os integrantes da comissão organizadora da Festa de Maio 2024, que comemora os 43 anos de Teutônia e ocorre de 28 de maio a 2 de junho, estiveram reunidos para alinhar detalhes do evento. Em reunião coordenada pelo presidente da Festa e da CIC Teutônia, Renato Lauri Scheffler, o grupo definiu as atribuições para cada setor envolvido com a programação, como ações de divulgação e atrações complementares, detalhes da infraestrutura do Centro de Eventos, estacionamento e segurança, área da exposição agropecuária e para agroindústrias familiares, artesanato e Feira Comercial, Industrial e de Serviços, palcos e arena de shows.

Entre as melhorias, destaque para a mudança do pavilhão destinado à exposição agropecuária, que ficará anexo ao Pavilhão Multiuso e mais próximo dos demais expositores, otimizando o fluxo e circulação de visitantes. Com um dia a mais de programação, as atrações também estarão por conta da farta gastronomia, vasta praça de alimentação e parque de diversões.

A Festa de Maio é um dos principais eventos do Vale do Taquari, atraindo milhares de pessoas ao Centro Administrativo Municipal. É uma realização da CIC Teutônia com o apoio da Prefeitura de Teutônia e produção da Morphine Produções.