Dnit prepara licitação para buscar empresa que fará projeto de melhorias no trecho urbano da BR-153, em Erechim

O prefeito de Erechim, Paulo Polis, e o secretário de Gestão e Governança, Edgar Marmentini, estiveram com o superintendente regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) no estado do Rio Grande do Sul, Hiratan Pinheiro da Silva. Em pauta, investimentos no trecho urbano da BR-153. A busca por uma empresa que vai realizar um projeto para extensão da travessia urbana está em processo de licitação na autarquia federal.

"Tivemos a confirmação que esse processo foi para Brasília e já retornou para Porto Alegre para ser licitado. É um estudo do que pode ser feito para melhorar as condições de trafego e segurança na BR-153", explica Polis O projeto será do quilômetro 39 ao quilômetro 53,7, nas proximidades da Polícia Rodoviária Federal, e serão avaliadas as condições de duplicação, a sequência das ruas laterais, os acessos e a necessidade de viadutos.

"Pedimos para agilizar essa contratação e dar sequência nesse projeto. Isso é fundamental para avançarmos em obras de melhorias da travessia urbana em cerca de 15 km da rodovia. A BR-153 está no meio de Erechim, divide bairros, dá acesso aos dois distritos industriais, então os investimentos são fundamentais para segurança dos motoristas e cidadãos, e principalmente, para o desenvolvimento econômico de nosso município", finalizou o prefeito.